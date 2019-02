Le lancement hier d’un nouveau média régional. Vivant, c’est son nom, est un webmedia en pure player, dédié aux initiatives locales en faveur de la transition écologique et sociale. Une ligne éditoriale avec un triple objectif : informer, inspirer et contribuer à la mise en réseaux de ceux qui agissent pour l’environnement. Dans tous les domaines : l’économie circulaire, l’éco-habitat, l’éco-mobilité, l’économie sociale et solidaire ou encore la biodiversité. On écoute Hélène Bannier, journaliste et co-fondatrice de Vivant :

Vivant se définit comme un média de solutions. Avec un contenu rédactionnel, assorti de reportages photos, d’interviews audio et prochainement de vidéos. Un appel a contributeurs est même lancé pour alimenter le site vivant-le-media.fr