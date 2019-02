L’épilogue d’un mariage raté entre Alstom et Siemens. La Commission européenne a annoncé hier son refus d’une fusion entre le constructeur ferroviaire français et son concurrent allemand. Pourtant signé en 2017, le rapprochement qui devait donner naissance à un géant du ferroviaire, pour concurrencer notamment le marché chinois, n’aura finalement pas lieu. Ce rejet va favoriser les intérêts industriels de la Chine a regretté le Ministre de l’Economie Bruno Le Maire. Mais c’est un soulagement du côté des salariés, notamment ceux d’Aytré, près de La Rochelle, qui craignaient une absorption d’Alstom par Siemens et des suppressions d’emplois.