Un nouveau dispositif pour surveiller la qualité de l’eau dans les élevages de coquillages au large des côtes charentaises. Deux sondes expérimentales ont été plongées en mer hier. Ces outils permettront d’avoir des relevés très précis pour mieux comprendre l’environnement.

Cette action, soutenue par le Parc naturel marin, est portée par les professionnels eux-mêmes, via le Comité régional de la conchyliculture basé en Charente-Maritime. Deux bouées de mesures autonomes équipées de sondes expérimentales ont donc été déposées en mer. L’objectif est d’améliorer le suivi de la qualité de l’eau dans les pertuis charentais et au plus près des zones d’élevage des coquillages. La qualité de l’eau est un enjeu central pour les écosystèmes marins et les activités maritimes. Les mesures réalisées par ces sondes permettront de mieux comprendre l’influence des conditions environnementales sur l’élevage des bivalves, comme les moules et les huîtres, et de suivre l’évolution de la qualité de l’eau dans ces milieux. L’expérience va durer deux ans. D’autres sondes pourront être déployées à plus large échelle sur l’ensemble du Parc naturel marin, afin de compléter le réseau de mesures et de suivis déjà existants.