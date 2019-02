A Surgères, le coup d’envoi de la dernière tranche des travaux de réhabilitation du parking du château sera donné dans moins d’un mois. Le 4 mars, les pelleteuses entreront en action. Les travaux concernent la partie comprise entre la Tour des compteurs et le parking des douves. Ils vont durer trois mois. Une fois achevé, l’ensemble qui s’inscrit dans le cadre du réaménagement du cœur de ville et des abords du château, ayant débuté en 2017, sera définitivement terminé. Pour en savoir plus, une réunion d’information a lieu ce soir à 18h30 à la salle du lavoir.