La Tremblade accueille ce week-end les Rencontres du livre et du citoyen. Une 5e édition qui aura pour thème cette année « Droits des femmes : le combat continue ». Une vingtaine d’invités (sociologues, romancières, journaliste et scénaristes) seront présents pour en débattre et pour échanger avec le public. Car ce combat majeur de notre société est encore loin d’être gagné. Et il demeure encore trop d’inégalités, d’injustices et de victimes comme le souligne Christine Fréminet, la nouvelle présidente de la Ligue des droits de l’Homme du pays royannais, qui organise l’évènement :

5 tables rondes seront proposées, des rencontres d’auteurs, d’éditeurs, et deux expos. Rendez-vous au Foyer d’animation culturelle de La Tremblade samedi de 14h à 19h. Et dimanche de 10h30 à 19h. L’entrée est libre.