Elle a été versée hier. Son montant a augmenté pour ceux qui la percevaient déjà. Et elle s’ouvre désormais à plus de personnes depuis le 1er janvier, suivant la volonté du gouvernement. Dans notre département, plus de 9 000 demandes ont été effectuées depuis la mi-décembre, principalement sur le site de la Caf. 5,4 millions d’euros ont été versés ce mois-ci, soit 151 euros par allocataire. 36 000 familles perçoivent désormais la prime d’activité, contre 28 000 le mois denrier.