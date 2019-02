L’appel à la convergence des luttes entendu par les gilets jaunes de Charente-Maritime. Ils ont rejoint aujourd’hui les différents points de rassemblements des syndicats, dans le cadre d’une journée de grève nationale. A La Rochelle, des salariés CGT et FO d’Alstom Aytré et des gilets jaunes se sont retrouvés ce matin à La Pallice pour bloquer les dépôts pétroliers, après une opération escargot au port. Une autre manifestation rassemblant un millier de personnes eu lieu cet après-midi place de Verdun. A Saintes, environ 700 militants syndicaux et gilets jaunes ont fait cause commune devant le Palais de justice. Et puis à Rochefort, ils étaient 500 sur la place Colbert selon la CGT. Gilets jaunes et syndicats ont défilé main dans la main dans les rues de la ville. Nicolas Roulin, secrétaire de l’Union locale CGT du pays rochefortais :