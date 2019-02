L’établissement expérimente depuis l’an dernier de nouvelles méthodes et pratiques d’apprentissage, basées sur les sciences cognitives. Dans les domaines de la mémorisation, de la compréhension et de l’attention des élèves. Le recteur de l’Académie de Poitiers Armel de la Bourdonnaye, s’est rendu sur place cet après-midi pour en découvrir les avancées. Et le bilan est positif. Depuis la rentrée de septembre, le dispositif a été étendu à toutes les écoles, collèges et lycées du territoire, qui compte désormais 20 classes cognitives, regroupant 500 élèves du CE1 à la 1ère.