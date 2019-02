L’appel à la grève générale aujourd’hui partout en France. En Charente-Maritime, les syndicats CGT, FSU et solidaires se mobilisent pour réclamer plus de pouvoir d’achat, une hausse des salaires et des retraites, et plus de justice sociale. Trois rassemblements sont prévus. A 10h30 place Colbert à Rochefort. 11h devant le Palais de justice de Saintes. Et 14h place de Verdun à La Rochelle. On écoute Yvonne Gaborit, secrétaire générale de l’Union départementale de la CGT :

Et « pas besoin de lettre ni de débat » pour augmenter les salaires selon Yvonne Gaborit, qui reproche au gouvernement son manque d’écoute, malgré la mise en place du Grand débat national :

La CGT attend une forte mobilisation. Elle a lancé un appel aux gilets jaunes pour rejoindre le mouvement. A noter que le syndicat FO d’Alstom Aytré a décidé de participer à cette journée d’action.