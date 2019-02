Deux nouvelles liaisons au printemps pour l’aéroport de La Rochelle-île de Ré. La compagnie Hop d’Air France annonce l’ouverture en mai prochain de lignes vers Nice et Marseille. Du 25 mai au 31 août pour la première destination. Et du 25 mai au 28 septembre pour la seconde. A raison d’un vol par semaine, le samedi. Une bonne nouvelle pour le tarmac rochelais, alors que la compagnie Hop vient de renforcer son offre vers Lyon et Paris-Orly.