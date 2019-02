Toute la semaine prochaine, l’émission « Bienvenue chez nous » fera escale chez Valérie et Lucas à Fontenet, près de Saintes. Et chez Nathalie et Pierre à Breuil-la-Réorte, près de Surgères. Ils seront opposés à deux autres duos du Cher et du Cantal. Le tournage s’est déroulé en septembre. Et c’est Nathalie Baccara, gérante du gîte A Fleur des champs à Breuil-la-Réorte depuis 1 an et demi, qui a ouvert le bal avec son ami Pierre, non sans une pointe d’appréhension. Elle nous raconte :

Nathalie Baccara, ancienne technicienne de laboratoire en Suisse, qui s’est reconvertie pour réaliser son rêve. Ouvrir des chambres d’hôtes. Elle en gère désormais 3 à l’année à Breuil-la-Réorte. Et bientôt 4. Dans une longère typiquement charentaise, faisant partie d’une propriété viticole de la fin du 19e. Pour faire sa connaissance, rendez-vous dès lundi 18h15 sur TF1.