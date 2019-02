Scène ouverte avec l’artiste Sylvie Dissa de Poitiers (86) qui sera en représentation le samedi 2 février au Café Cantine à Gençay (86) à 21h.

“Je développe une pratique artistique singulière. En tant que plasticienne : installations, expositions et ateliers vers des publics variés.

Je suis également marionnettiste avec la compagnie des Visseurs de clous, nous fabriquons et jouons des spectacles. En tant que musicienne, sous le nom de Dame Dissa j’écris, je chante et je me “performe”. Je prends soin de tisser un réseau solidaire, sensible et intelligent. J’alterne les projets solitaires et collectifs. J’ai soif d’apprendre de nouvelles techniques et de vivre de nouvelles aventures”.

https://www.facebook.com/sylvie.dissa

http://sylviedissa.com/fr/