Tous les matchs jeunes, seniors et vétérans ont été reportés en raison des intempéries. Décision du District, car les terrains sont détrempés et impraticables. Toutes les rencontres ont été reportées à une date ultérieure. Seuls les matchs de Ligue sont maintenus. En régional 1, Royan-Vaux joue à La Rochelle ce samedi soir à 19h, pour le compte de la 12e journée. Saint-Jean-d’Angély se déplace à Limoges dimanche. Et Cozes reçoit Châtellerault.