Un exercice de sécurité grandeur nature cet après-midi sur le site de Solvay à La Rochelle. L’usine classée Seveso seuil haut dont le plan particulier d’intervention a fait l’objet d’une révision cet automne. Celui-ci doit être testé pour parer à toute éventualité en cas d’accident. Une sirène retentira pour marquer le début de l’exercice qui se déroulera entre 13h et 17h. Les riverains seront invités à y participer et à suivre les instructions émises par la préfecture et les médias. Contrairement aux mesures réelles, il n’y aura pas de blocage de la circulation.