L’Etat met en place des permanences pour détecter et démêler les situations compliquées liées à des impayés ou des retards de loyers, et aider les locataires en difficulté, mais aussi les bailleurs privés lésés.

La prévention des expulsions locatives est une priorité forte de la loi ALUR du 24 mars 2014. Celle-ci prévoit en effet le signalement des situations d’impayés le n sur le logement) et l’UDAF (l’Union départementale des associations familiales), sur une mission de prévention des expulsions sur l’arrondissement de Saintes, qui fera figure de territoire test pour ce nouveau dispositif. Dans ce cadre, les deux structures vont se tenir gratuitement à la disposition des locataires et des propriétaires bailleurs privés pour délivrer des informations sur les différents points de la procédure d’expulsion, que sont les questions de l’apurement de la dette locative, du relogement, et du surendettement. Mais aussi sur le contenu de la décision de justice, ses conséquences, et les différentes étapes de la procédure. L’objectif de ce nouveau service est de proposer, à l’aide de permanences de proximité, une offre de conseil et d’orientation fondée sur une triple compétence à la fois juridique, sociale et budgétaire. Ainsi, tout locataire et bailleur privé arrivant au stade du commandement de payer se verra invité à rencontrer l’ADIL et l’UDAF pour évaluer chaque situation et accompagner les demandeurs.

Et les permanences sont assurées sur rendez-vous au 05 46 28 36 02.