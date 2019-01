Une intersyndicale nationale appelle à manifester ce jeudi pour défendre leur pouvoir d’achat. Trois manifestations sont prévues en Charente-Maritime. A 10h30 place de Verdun à La Rochelle, devant le Palais de justice de Saintes et place Colbert à Rochefort, direction la préfecture et les sous-préfectures pour déposer une motion et la liste des revendications que nous détaille Jacques Dumerc. C’est le secrétaire de l’Union départementale des retraités Force ouvrière de Charente-Maritime. Et il sera de nouveau mobilisé :

Les syndicats de retraités qui s’adressent directement au Président Emmanuel Macron.