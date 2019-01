La tempête Gabriel a balayé la Charente-Maritime hier. L’alerte orange aux vents violents a été levée cette nuit. Des pointes à plus de 130km/h ont été enregistrées. Les sapeurs-pompiers ont réalisé près de 70 interventions, principalement sur le secteur de La Rochelle, pour des chutes d’arbres et de branchages sur la voie publique comme à Aytré sur la Nationale 137, en direction de Rochefort. Mais aussi pour des tôles envolées et des lignes électriques tombées au sol. 5 000 foyers ont été privés d’électricité, essentiellement sur Rochefort et Saujon. Les diagnostics et détections des pannes de courant ont déjà commencé. Les interventions sur le terrain débutent ce matin. Finalement, aucun blessé n’est à déplorer suite à cet évènement pour lequel les autorités ont mobilisé l’ensemble de leurs services et pris un arrêté de restriction de la circulation limitant notamment la vitesse à 80km/h. En Nouvelle-Aquitaine, tous les TGV et TER circulant en direction de Bordeaux ont été supprimés.

Conséquences de cet avis de tempête hier, plusieurs rendez-vous publics ont été annulés à la dernière minute. Comme un spectacle de cirque sous chapiteau à Rochefort. Mais aussi une réunion publique à Saint-Pierre-d’Amilly, près de Surgères, sur le projet des champs de Déméter qui a été reportée sine die. Et puis en raison des conditions météos qui se profilent, la balade thermographique prévue demain soir à Bourcefranc-le-Chapus a été reportée à mercredi prochain.