La Charente-Maritime a été placée en vigilance orange par Météo France. La dépression, qui va toucher le Sud-Ouest en fin d’après-midi, s’accompagnera de vents violents et de fortes pluies sur le littoral atlantique. Des rafales jusqu’à 130km/h sont annoncées. Notamment sur les îles et les côtes royannaises et rochelaises. Les valeurs oscilleront entre 100 et 110 km/h dans les terres. La Charente-Maritime est l’un des deux départements les plus exposés avec la Gironde.