Le lancement hier des Trophées Cyclab dans le nord de la Charente-Maritime. Un concours qui vise à récompenser des projets innovants en matière d’économie circulaire, de réduction des déchets et de lutte contre le gaspillage alimentaire. L’objectif à terme étant de favoriser l’implantation de nouvelles entreprises et la création d’emplois. Trois critères sont à respecter. Anne-Sophie Descamps, la vice-présidente du laboratoire d’innovation en économie circulaire Cyclab, nous les détaille :

Et le 3e : la viabilité économique du projet. Le concours propose quatre catégories : l’agroalimentaire, la matière, l’économie sociale et solidaire et le coup de cœur de Cyclab. Béatrice Daubigné, chef de projet, nous dit à qui il s’adresse :

Dépôt des candidatures sur tropheescyclab.fr avant le 28 avril. Remise des prix le 28 mai. Les lauréats pourront bénéficier d’un soutien financier de 1000 à 3000 euros, d’un accompagnement, d’un local et d’un réseau d’experts.