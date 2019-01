Une information judiciaire a été ouverte pour enlèvement et séquestration à Mons, près de Saint-Jean-d’Angély. Un jeune homme de 23 ans et une adolescente de 17 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire vendredi pour avoir menacé et dépouillé deux hommes les 22 et 23 janvier. Ils attiraient leurs victimes chez eux pour leur extorquer de l’argent sous la menace de plusieurs armes, afin de s’acheter de la résine de cannabis. Ils leur avait tendu un guet-apen sur un site de rencontres. Dans les deux cas, les victimes ont réussi à échapper à leurs bourreaux, puis ont porté plainte. L’une d’elles a reçu un tir de fusil dans la jambe. Les agresseurs ont reconnu les faits.