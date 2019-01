Un nouvel acte se prépare pour les gilets jaunes. Demain sera le 11e depuis le début du mouvement entamé le 17 novembre dernier. Une manifestation sera une fois de plus organisée à La Rochelle. Un appel a été lancé pour un rassemblement à 13h place de Verdun. A Tonnay-Charente, une opération coup de poing est annoncée à partir de 9h au rond-point du péage où sont rassemblés quotidiennement les gilets jaunes.

Et toujours à propos des gilets jaunes, un appel a également été lancé pour former une grande chaîne humaine dimanche le long de la Nationale 10, et partout en France. Des militants de Charente-Maritime vont faire le déplacement jusqu’en Charente pour rejoindre le mouvement qui va se dérouler entre 10h et midi.