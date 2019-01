Selon les estimations du rectorat de Poitiers, le nombre d’élèves dans les écoles primaires et maternelles va fortement diminuer en septembre dans l’académie. De l’ordre de près de 2 000 élèves en moins, selon les prévisions que vient de dévoiler le rectorat de Poitiers. Sur l’ensemble de l’académie, 257 200 élèves sont attendus à la rentrée prochaine dans les écoles, collèges et lycées publics. Si les effectifs se stabilisent dans le second degré avec 114 483 élèves, soit 55 de plus qu’en 2018, le premier degré va pâtir d’une baisse de ses écoliers. 137 624 élèves sont attendus. Soit une baisse importante de 1 991 enfants précisément, par rapport à 2018. Aucun département ne déroge à la règle. La Charente-Maritime, qui accueille le plus d’écoliers, perd le plus d’élèves : 644, pour un total de 49 037 écoliers attendus. Pas de quoi pour autant relâcher les efforts en matière d’enseignement prévient le rectorat, puisque les moyens seront maintenus, avec la finalisation du dédoublement des classes de CE1 en zone d’éducation prioritaire ; la mise en œuvre de l’instruction obligatoire à 3 ans ; ou encore le déploiement du plan pour l’enseignement des mathématiques dès le plus jeune âge.