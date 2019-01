Scène ouverte avec le groupe Whitebeur pour la promo de son concert le samedi 26 Janvier au bar M24 à Saint-Georges-de-Didonne, à 21h30.

Whitebeur est un groupe de reprise funk disco rock originaire de la presqu’ile d’Arvert en Charente-Maritime. Le groupe a été formé en 2017 à l’initiative de Jean-Frédéric Gantin. Il est composé d’un chanteur, Nicolas Pasquier, un batteur, Mohamed Krim, un bassiste, Jean Frédéric Gantin et d’un guitariste, Philippe Réau. Sa plus notable particularité a été sa capacité à interpréter son répertoire en introduisant et en mélangeant, de façon savante et inédite, des éléments issus des traditions musicales funk disco et rock, caractérisé par des arrangements empruntés aussi bien au Jazz qu’à la musique Africaine. La musique Whitebeura d’ailleurs parfois été qualifiée de «Discrocfunk ».

https://www.facebook.com/funkysoncinq/