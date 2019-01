Les profs de nouveau mobilisés contre la réforme des lycées, du Bac et de la voie professionnelle. Les organisations syndicales CGT, FSU et Sud appellent à une journée de manifestation ce jeudi. Elles rédoutent des suppressions de postes, une diminution des heures d’enseignement et la disparition de certaines filières. Les syndicats réclament le retrait de toutes ces réformes, mais aussi de la plateforme Parcoursup qui a repris du service mardi. En Charente-Maritime, un rassemblement est prévu à 11h ce matin place de Verdun à La Rochelle, avant une réunion publique ce soir à 18h30 salle de l’Oratoire.