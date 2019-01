L’activité a progressé de 12,5% l’an dernier par rapport à 2017. Avec 9,64 millions de tonnes de marchandises traitées en 2018, l’équipement maintient le cap et confirme sa dynamique de croissance. Tous les indicateurs sont au vert et permettent au Grand port maritime de La Rochelle d’afficher une hausse quasi-générale des trafics. C’est tout d’abord une forte progression des céréales et des oléagineux qui permet cette embellie. Avec 3,9 millions de tonnes, la filière augmente de façon significative de +23%. En totale rupture avec les deux précedents exercices, impactés par la très mauvaise campagne céréalière de 2016.

2e filière du port en volume, les produits pétroliers affichent une progression de 11% avec 2,8 millions de tonnes. De quoi compenser la baisse conjoncturelle de 2017.

Ensuite viennent les produits forestiers et papetiers : +14%. + 14% également pour les produits du BTP, en raison de la reprise du bâtiment et de la montée en puissance des produits industriels sur le port. Enfin, les autres filières, composées des métaux, colis lourds et conteneurs, enregistrent une évolution notable de +16%.

Seuls finalement les vracs agricoles affichent un net recul de près de 21% et se démarquent de la bonne dynamique du port. Mais les investissements récemment consentis devraient permettre une reprise de cette filière dans les mois à venir.

Le port reprend ainsi un nouveau rythme de croisères. D’ailleurs, à propos de croisières, la saison 2018 affiche de bons résultats avec 29 escales et 30 000 passagers.