Le choix de la formation post-bac. Alors que la plateforme d’orientation Parcoursup a repris du service aujourd’hui, les lycéens ont jusqu’au 14 mars pour faire leurs choix. Des choix d’études ou d’apprentissage. A Surgères, l’école nationale de l’Enilia-Ensmic, spécialisée dans les filières de l’industrie laitière et céréalière, propose des formations qui vont du CAP au BP, Bac pro, BTS et jusqu’à la Licence professionnelle, dans les domaines de la transformation, la qualité, la commercialisation et l’innovation. Des formations qui offrent de nombreux débouchés, car l’industrie agro-alimentaire manque de main d’œuvre, comme le confirme Patricia Darjo, la nouvelle directrice de l’Enilia-Ensmic :

Pour les portes ouvertes, rendez-vous le 2 février de 9h à 17h. L’Enilia-Ensmic accueille 120 élèves et 75 apprentis.