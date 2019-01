C’est ce que déclare le Département de la Charente-Maritime. Le projet a certes pris beaucoup de retard, mais il pourrait faire partie du prochain contrat de plan Etat-Région. C’est en tout cas le souhait du Conseil départemental de la Charente-Maritime qui pose une condition. Une condition impérative, comme le souligne le Département en gras dans un communiqué. « Tous les travaux préparatoires à l’électrification de la ligne Royan-Angoulême devront, je cite, être terminés dans l’actuel contrat de plan Etat-Région, afin que l’électrification soit immédiatement engagée dans le prochain contrat ». Il s’agit de moderniser les voies et la signalisation. Une manière de s’assurer de la poursuite du projet, attendu depuis des lustres par les élus de la côte royannaise, pour développer le tourisme.

Car, aujourd’hui, la priorité est ailleurs. Et le Département, qui s’est engagé à hauteur de 55 millions d’euros sur l’actuel contrat 2015-2020, se dit prêt à redéployer des crédits initialement prévus pour l’électrification de la ligne Angoulême-Royan sur des travaux d’urgence. Comme c’est le cas sur les lignes Saintes-Niort et Saintes-Bordeaux où l’état des voies est particulièrement préoccupant. Une situation qui a d’ailleurs contraint SNCF réseau à réduire la vitesse des trains, entraînant un allongement des temps de parcours, préjudiciable à la fois pour les voyageurs et pour l’utilisation de ce mode de transport. Il est donc indispensable selon le Département de réaliser ces travaux très rapidement avant de penser à l’avenir, sans l’occulter pour autant.