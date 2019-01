Jusqu’à 6 ans de prison ferme pour les 19 prévenus qui comparaissaient la semaine dernière à Saintes pour un important trafic de drogue entre la Charente-Maritime et la région parisienne, en 2016 et 2017. Ils ont été jugés vendredi, après cinq jours d’audience. Des peines d’un à six ans de prison ont été prononcées. L’ensemble cumulé représente plus de 54 ans de prison et 12 maintiens en détention. Le parquet de Saintes rappelle qu’il a fait de la lutte contre les trafics de stupéfiants une priorité. De nombreuses enquêtes sont déjà engagées pour démanteler de nouveaux réseaux.