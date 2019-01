Les Maritimes se sont imposés samedi face aux Zèbres à Parme en Italie, lors de la 6e et dernière journée. Menés en ouverture, les Jaune et noir ont réussi à prendre l’avantage avant la mi-temps, puis à s’imposer en seconde période. Le score : 22 à 10. Le Stade rochelle affrontera Bristol le week-end des 30 et 31 mars. La rencontre aura lieu à domicile, au stade Marcel-Deflandre. Prochaine étape samedi avec la réception de Montepellier, à l’occasion de la 15e journée du championnat de Top 14.