Scène ouverte avec le chanteur Ben de Saint-Jean-d’Angély pour la promo de son concert ce vendredi 18 janvier à partir de 21h au Crossroad Café à Angoulins.

Ben TUGULESCU (BEN), auteur compositeur interprète français, originaire de Saint-Jean-d’Angély en Charente-Maritime. Avec des influences diverses et variées, BEN aime les mots et aime chanter les maux.. En 2014, il sort son premier EP de trois titres, puis son premier clip “LIBRE” en 2016. L’Aventure continue avec la sortie de son premier album “Au Cœur de la tempête” en Mai 2017. Une voix écorchée, un style Pop Rock Chanson française, BEN aborde les faits de société, la mélancolie, les sentiments. Depuis 2017, BEN est accompagné sur scène par Mathieu ORAIN (guitare), Bruno Brusco (guitare), Charley FIORINO (basse) et Camille SULLET (batterie).

http://www.bentugulescu.com/

https://www.facebook.com/ben.benebeneb