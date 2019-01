C’est l’action mise en œuvre par un collectif d’associations de Rochefort et Tonnay-Charente, qui participe à cette opération européenne. L’objectif est de collecter des dons (laits infantiles, couches, petits pots, jouets, produits d’hygiène, et denrées non-périssables) pour aider le peuple grec durement touché par la crise, qui de surcroît a dû et doit encore faire face à un afflux massif de réfugiés. Solange Valon du collectif est particulièrement sensible à cette cause et au sort des Grecs en difficulté. On l’écoute :

Le convoi partira de Rochefort le 20 février prochain pour rallier la ville d’Athènes le 12 mars. Tous types de dons peuvent être faits au Cap centre social de Tonnay-Charente, et aux centres sociaux Primevère-Lesson et du Petit-Marseille à Rochefort. Pour accompagner cette action, des animations sont prévues dès demain.