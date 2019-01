L’acte X des gilets jaunes se prépare. Le mouvement, qui a démarré il y a deux mois, pourrait encore s’amplifier demain, après deux week-ends de reprise de la mobilisation, mais aussi de violence. Des manifestations sont de nouveau prévues en France et en Charente-Maritime, notamment dès 14h place de Verdun à La Rochelle. Le Grand débat lancé mardi par le Président Emmanuel Macron n’aura pas suffi à apaiser la colère des gilets jaunes. Pour Stéphane Loth, maire de Talmont et vice-président des maires ruraux de Charente-Maritime, qui se satisfait de ce pas en avant du chef de l’Etat, une sortie de crise est encore possible, même s’il regrette une réponse tardive du Président :