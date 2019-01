Marans organise son Grand débat. La Ville du nord du département propose à partir de ce soir une série de réunions d’initiatives locales pour que les citoyens puissent s’exprimer. Aujourd’hui, le thème retenu c’est la démocratie et la citoyenneté. Le rendez-vous est donné à 20h à la salle municipale. Le 25 janvier, il sera question de l’organisation de l’Etat et des services publics. Le 1er février, de la fiscalité et des dépenses publiques. Et le 8 février, de la transition écologique.