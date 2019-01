La Maison de retraite de Surgères est en pleine forme. Après une cure de jouvence, l’Ehpad Val de Gères, qui affiche une bonne santé financière, monte en gamme. L’établissement a été entièrement rénové. Il a vu sa capacité augmenter, passant de 90 à 126 lits. Plus la création d’une nouvelle unité dite protégée pour la prise en charge des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Et les bonnes nouvelles annoncées lors des vœux hier ne s’arrêtent pas là, avec deux grands projets en cours pour 2019, comme nous les détaille Daniel Boffard, directeur des pôles et des parcours de gériatrie au sein du Groupe hospitalier de La Rochelle-Ré-Aunis :

Des projets qui s’inscrivent dans un grand projet global de développement du Groupement hospitalier de territoire Atlantique 17 dont dépendent désormais les hôpitaux de La Rochelle, Rochefort et Marennes, mais aussi l’Ehpad de Surgères. Pierre Thépot, le directeur général :