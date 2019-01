Le festival électro de Rochefort a annoncé hier la venue cet été d’Ofenbach. C’est l’un des groupes français électro les plus reconnus au niveau mondial. Il cumule plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux, et figure parmi les valeurs montantes de la scène électro française. La billetterie est ouverte depuis hier soir sur stereoparc.com. Le festival aura lieu les 19 et 20 juillet.