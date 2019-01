En rugby. 6e et dernière journée de Challenge cup pour le Stade rochelais qui joue ce samedi à Parme, en Italie. C’est le match retour face aux Zèbres. Les Maritimes ne sont plus qu’à une victoire de la qualification pour un quart de finale à domicile. Et même s’ils sont leaders de leur poule avec 20 points, ils sont talonnés par les Anglais (16 points) et les Italiens (14 points). Les Italiens qui n’espèrent plus rien, mais qui risquent de compliquer la tâche des Rochelais, comme la semaine dernière en première mi-temps. On écoute le 3e ligne Romain Sazy :

Coup d’envoi du match à 16h.