Des opérations d’abattage d’arbres et de plantes sont sur le point de démarrer chez une cinquantaine de propriétaires du périmètre infesté. Car, s’il n’est pas dangereux pour la santé humaine, ni pour les constructions, ce coléoptère l’est en revanche pour les végétaux. Cet insecte ne présente en effet aucun danger pour la santé publique et les animaux domestiques. En revanche, il peut provoquer d’importants dégâts sur de nombreuses espèces végétales, pouvant entraîner à terme de possibles chutes d’arbres. Précisons qu’il ne s’installe pas sur les bois d’œuvre comme les poutres et les structures en bois des habitations.

Des mesures d’urgence pour erradiquer la capricorne asiatique débutent donc durant cette 2e quinzaine du mois de janvier. Avec l’abattage d’arbres et l’arrachage de végétaux chez une cinquantaine de propriétaires du quartier de Pontaillac, dans un rayon de 100 mètres où un premier foyer contaminé a été détecté au printemps dernier. Suivi de deux autres à la fin de l’été, toujours dans ce même périmètre, lors des recherches effectuées par la Direction régionale de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, qui était accompagnée d’une équipe cynophile suisse. Au total, ce sont 36 érables, 10 agrumes et 154 rosiers qui seront éliminés.

Ces opérations seront organisées par les espaces verts de la ville ou les propriétaires eux-mêmes qui disposeront d’une benne de dépôt des végétaux qui seront ensuite broyés. Puis, de nouveaux contrôles seront faits en avril, pendant les vacances de Pâques, et cet été, afin d’écarter toute nouvelle infection. Ces opérations de surveillance se poursuivront ensuite sur plusieurs années. Enfin, il faut préciser qu’il est désormais interdit de planter des végétaux d’espèces sensibles aux attaques du capricorne asiatique des agrumes dans un rayon de 100m autour des arbres infestés. La liste de ces espèces est disponible sur le site de la ville de Royan.