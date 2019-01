Les robes noires des barreaux de Saintes et La Rochelle ont répondu à l’appel national et défilé dans la capitale pour protester contre la réforme de la justice, alors que le projet de loi revient en 2e lecture à l’Assemblée nationale. Très remontés depuis des mois contre le Président et son gouvernement, les avocats grévistes ne désarment pas. Ecoutez Me Philippe Callaud, bâtonnier du barreau de Saintes, qui se trouvait dans le cortège parisien, entouré de ses confrères :

Cet appel à une journée justice morte a entraîné une grève des audiences dans les deux juridictions de Saintes et La Rochelle.