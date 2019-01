Le parquet de La Rochelle confirme la mort de Pierre Bonneau. Ce Rochefortais de 20 ans dont le corps a été retrouvé sans vie samedi à Saint-Laurent-de-la-Prée. Le jeune homme était porté disparu depuis le 4 janvier, alors qu’il avait quitté le domicile familial dans la nuit. Un appel à témoins avait été lancé une semaine plus tard. Pour la famille de la victime, Pierre a été tué. « Nous recherchons les assassins », ont publié ses proches sur sa page Facebook, qui a reçu de nombreux messages de condoléances. Mais le parquet reste prudent. A ce stade, la cause du décès n’est pas établie et aucune hypothèse n’est privilégiée, même si un enlèvement sur fond de trafic de stupéfiants a été évoqué selon nos confrères de Sud-Ouest. Une autopsie est en cours et les investigations se poursuivent. Un juge d’nstruction est en charge de l’affaire.