Prison ferme pour deux gilets jaunes interpellés ce week-end à La Rochelle. Ils ont été jugés hier en comparution immédiate, après les heurts survenus samedi en marge de l’acte IX du mouvement. Des affrontements ont éclaté entre les forces de l’ordre et une centaine de manifestants. Une dizaine d’individus ont été interpellés. L’un âgé de 23 ans, déjà connu de la justice, a écopé de cinq mois de prison ferme pour avoir insulté des policiers. La justice s’est montrée plus sévère encore contre le second prévenu, un homme de 39 ans, qui lui a été condamné à un an de prison dont six mois ferme pour avoir jeté une bombe artisanale sous un véhicule de gendarmerie. « Un cap inadmissible a été franchi », selon les services de police de La Rochelle qui ont noté samedi la radicalisation de 150 à 200 individus particulièrement violents.