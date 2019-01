Le lancement aujourd’hui du grand débat national, avec la présence dans l’Eure, à Grand-Bourgtheroulde, d’Emmanuel Macron. La Président, qui espère calmer la colère des gilets jaunes, lance une grande consultation qui va durer deux mois. Elle sera animée au niveau national par deux ministres Emmanuelle Wargon et Sébastien Lecornu. Et des référents départementaux ont été nommés. En Charente-Maritime, c’est le secrétaire général de la préfecture Pierre-Emmanuel Portheret qui a été désigné par le préfet. Les citoyens sont invités à s’exprimer et à faire des propositions sur la transition écologique, la fiscalité, mais aussi l’organisation des services publics.