L’an dernier, ce sont plus de 78 tonnes qui ont été triées et recyclées. C’est six fois plus qu’il y a quatre ans, lors de la mise en place de cette filière. En effet, l’expérience qui a démarré en 2015 avait permis de trier et de recycler à l’époque 13 tonnes de coquilles par le syndicat mixte Cyclad. Puis le double un an plus tard. 51 tonnes en 2017. Et donc 78 tonnes en 2018. Des coquilles vides qui ont été détournées de l’enfouissement ou de l’incinération, grâce à la société Ovive basée depuis bientôt 30 ans à Périgny, près de La Rochelle. Une société qui transforme ces déchets en aliments pour les poules pondeuses et les pigeons sous forme de compléments alimentaires, fournissant un apport en clacium organique de qualité pour consolider leur squelette et renforcer la coquille de leurs œufs. Des déchets qui peuvent être également utilisée en amendement pour l’agriculture. Mais aussi dans les travaux publics et l’ornement paysager.

Tous les coquillages vides sont concernés par cette filière : les huîtres, les coquilles Saint-Jacques, les coques, les palourdes, les pétoncles, les couteaux, les bigorneaux, les bulots, et même les escargots. Ils doivent tout simplement être déposés dans l’une des 26 déchetteries du nord du département, équipées pour la collecte et le transport de ces déchets souvent lourds et nauséabonds, qui n’ont plus lieu d’encombrer les sacs noirs. De quoi soulager votre poubelle et vos narines.