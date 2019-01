Tous les lundis, depuis le 7 janvier, le Centre communal d’action sociale propose des ateliers vitalité pour aider les personnes âgées de la ville à mieux vieillir et à leur garantir une certaine autonomie le plus longtemps possible au-delà de 60 ans. Sandra Rondet, la directrice générale :

L’Asept, Association de santé, d’éducation et de prévention qui propose divers conseils en nutrition, santé et bien-être. Des conseils très utiles pour les seniors qui en font la demande et qui sont dans l’attente :

D’autres participants y voient une belle occasion de rompre avec l’isolement et de partager une expérience, tout en retardant au maximum les effets du vieillissement :

http://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/01/ccas-3.mp3

Une première session de six ateliers est donc en cours jusqu’au 11 février. D’autres pourront être mis en place selon la demande. Plus d’infos au 05 46 82 35 00.