Hier après-midi, un violent feu s’est déclaré dans un bâtiment de six étages du quartier de Villeneuve-les-Salines, rue Camille Desmoulins. L’alerte a été donnée peu avant 17h. 30 sapeurs-pompiers se sont rendus sur place. Le sinistre dont on ignore l’origine a généré un important dégagement de fumée. Sept habitants dont un enfant ont été légèrement intoxiqués. Deux ont dû être évacués vers l’hôpital de la ville. Le feu a été maîtrisé. Les reconnaissances et la ventilation du lieu se sont poursuivies dans la soirée. Plusieurs familles ont dû être relogées.