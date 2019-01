Le président de la Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset s’est rendu hier sur place pour rencontrer les élus du Parlement du marais de Brouage, créé l’été dernier. Objectif de cette visite : présenter les actions qui seront bientôt mises en place pour valoriser cette zone humide de 12 000 hectares, grâce à la réunion des intercommunalités de Rochefort et Marennes. On écoute le président de la Communauté de communes du Bassin de Marennes et maire de Marennes-Hiers-Brouage Mickaël Vallet :

Parmi les prochaines étapes : la création d’un plan vélo à travers le marais, et la signature courant 2019 d’un contrat territorial avec l’agence de l’eau Adour-Garonne pour la gestion de la ressource. Des projets que soutiendra la Région comme le souligne son président Alain Rousset :

Alain Rousset qui s’est ensuite rendu au Lycée de la mer à Bourcefranc pour signer le contrat de dynamisation et de cohésion des agglomérations de Rochefort, Royan et Marennes-Oléron, avant un déplacement à Rochefort pour le lancement du projet Arsenal des mers. Nous reviendrons sur ce projet d’envergure dans une prochaine édition.