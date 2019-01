Lou et Maël. Voilà les prénoms les plus donnés en 2018 à la maternité de La Rochelle. Ils détrônent ainsi les Alice et Lucas qui étaient au top en 2017. Lou a été choisie à quinze reprises pour les petites filles, suivie de près par Jeanne, Lola et Anna. Et 19 petits garçons ont été prénommés Maël, suivis par Jules et Arthur. Capucine, Jeanne et Gabin font aussi leur entrée dans le top 10 des prénoms donnés à la maternité rochelaise qui a donné naissance à 2101 bébés l’an dernier.