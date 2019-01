Le Stade rochelais en route pour une qualification pour les quarts de finale de la Challenge cup. C’est le petite coup d’Europe. Les Jaune et noir n’ont plus le droit à l’erreur. Leaders de leur poule avec 15 points, ils reçoivent ce soir les Zèbres, avant un déplacement à Parme le week-end prochain. Un point les séparent des Italiens. Les Rochelais doivent remporter les deux matchs pour se qualifier. On écoute le 2e ligne Romain Sazy :

Coup d’envoi du match à 20h au stade Marcel-Deflandre.