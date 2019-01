Scène ouverte avec le chorégraphe Eric Mezino de la compagnie E.go de Niort (79) pour la promo de son spectacle qui aura lieu le samedi 18 janvier à l’espace l’Agapie de Saint-Maixent-l’école (20h30).

Fondée en 2003 par le chorégraphe Eric Mezino, la compagnie E.go initie et mène des projets culturels en France et à l’étrange, tout en gardant une attache forte en pays Niortais. La compagnie E.go a une vision artistique basée sur l’échange, la transmission et sur la rencontre interculturelle.

Son activité évolue autour de trois grands axes de travail :

• L’action artistique (création et diffusion de spectacles)

• L’action pédagogique (cours, stages, formation européenne)

• L’organisation d’évènements (BNE, gala, festival Milk Hip Hop)

La compagnie s’efforce de toucher un large public d’initiés et de néophytes, issus de différents univers, afin de partager et de faire connaitre la culture hip-hop et de ses valeurs. Elle est devenue un acteur reconnu sur son territoire, mais aussi à l’échelle nationale et internationale, pour son expertise dans le domaine de la danse hip-hop et pour ses compétences en matière de développement culturel local.

https://www.facebook.com/eric.mezino…