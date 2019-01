Dès cette année, la Communauté de communes et l’ensemble des communes lancent leur Projet alimentaire territorial. L’objectif est de développer encore plus massivement les circuits courts et lutter plus efficacement contre la gaspillage alimentaire.

Afin de créer une cadre collectif répondant à tous les défis posés par les circuits courts, et de développer la filière, la Communauté de communes et les huit communes de l’île d’Oléron s’engagent dès cette année dans une politique territoriale structurante à travers l’élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial, un PAT.

Prévu dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt de 2014, ce PAT est un projet global visant à renforcer l’articulation entre le « bien produire » et le « bien manger ». Il positionne la production, la transformation et la distribution dans un cercle vertueux associant restauration collective, lutte contre le gaspillage alimentaire et agriculture durable.

Elaborée de manière collective, sa programmation sera conduite pour 3 ans et coordonnée par une chargée de mission en « circuits courts » récemment recrutée, avec pour point d’étape la création d’un groupement de commandes alimentaires. Ce marché mutualisé est destiné à conforter et augmenter la part des achats de produits locaux dans les restaurants scolaires de toute l’île, tout en donnant des garanties et une visibilité aux producteurs.

C’est par ailleurs un sujet prioritaire pour les services de la Régie Oléron déchets qui travailleront la question du gaspillage alimentaire, du service Jeunesse pour la sensibilisation au « bien manger » dès le plus jeune âge et du service développement économique pour accompagner les filières agricoles.

Si le projet oléronais est retenu, il pourrait faire l’objet d’une labellisation par le ministre de l’agriculture lors du salon de l’agriculture 2020. Une reconnaissance qui ouvrirait également droit à des financements de l’État, de l’Ademe, de l’Europe, en plus des crédits déjà obtenus de la Région et du programme Leader.

A noter que l’île d’Oléron est labellisé Territoire zéro gaspillage zéro déchet.