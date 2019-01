Le réseau crèches expansion se mobilise à partir de lundi prochain pour les Restos bébés du cœur. Il va lancer une grande collecte nationale de vêtements et de matériel de puériculture pour aider les familles qui en ont besoin. L’opération va durer une semaine. Mais à Surgères, les micro-crèches Lola et Cie et Arc-en-ciel ont décidé d’anticiper cette action, puisque la collecte débute aujourd’hui pour deux semaines. Séverine Bodan, la directrice des deux établissements :

Et il est possible de faire un don du lundi au vendredi aux heures d’ouverture, de 7h30 à 19h.